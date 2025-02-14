Бектенов обсудил с экспертами налоговую реформу и администрирование посредством цифровизации

Руководитель Правительства отметил, что в рамках реализации поручения Главы государства предлагаемые меры активно обсуждаются с широкой общественностью, в особенности с бизнесом и экспертами.
Рабочие группы во главе с вице-министрами национальной экономики, финансов встретились с предпринимателями практически всех регионов, собрали предложения для анализа и обработки.
Министерством национальной экономики кратко представлены основные подходы налогово-бюджетной реформы. Дифференцированный НДС и снижение порога для постановки на учет позволит сократить зависимость от Национального фонда и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, предлагается сократить количество специальных налоговых режимов с 364 видов деятельности до 40.
Отмечено, что на сегодня уровень поступлений в Казахстане составляет порядка 20%, это доля в ВВП по поступлениям. Если сравнивать с другими странами, то в России данный показатель на уровне 42%, в развитых странах — больше 50%. Таким образом, отмечается недополучение значительных бюджетных ресурсов для финансирования государственных программ. При отсутствии реформ, по данным МНЭ РК, Национальный фонд при текущей динамике его использования к 2035−2036 годам будет истощен до минимума.
«Возникает много вопросов по администратированию. Здесь мы тоже не стоим, работаем. Есть определенные успехи. По доходной части бюджета также активно работаем. В январе мы вышли на 150% от плана по доходам. Это все результаты работы и цифровизации в сфере госдоходов», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Правительство работает над созданием единой цифровой экосистемы, которая позволит повысить эффективность работы и упростит взаимодействие бизнеса с государством. Внедряется искусственный интеллект и автоматизированный анализ данных, что позволит снизить административную нагрузку и повысить прозрачность. Активно внедряются технологии обработки больших данных, для повышения эффективности налогового администрирования.
Участникам встречи была представлена система анализа больших данных Минфина, куда загружены 55 государственных баз данных, к концу года их число увеличится до 100. На основе этой информации формируются цифровые профили налогоплательщиков. В настоящее время создано 569 тыс. профилей юридических лиц и более 1,8 млн — индивидуальных предпринимателей.
Цифровизация позволяет получать полные данные на налогоплательщика, включая фонд оплаты труда, количество временных работников, объекты налогообложения, информацию о недвижимости, автомобилях и другие данные. Р.
уководство Министерства финансов ознакомило с конкретными проектами по линии Комитета госдоходов с акцентом на внедряемые цифровые решения и их эффективность. Так, ведется работа по биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур (ЭСФ) высокорисковых налогоплательщиков.
Сегодня на налоговый учет поставлена 101 торговая онлайн-платформа, включая Temu, Pinduoduo и Alibaba Group. В 2024 году ими уплачено 175 млрд тенге налогов, в том числе НДС и налог на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами и оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам РК. В рамках налоговой реформы предлагается усилить контроль за регистрацией ТОО и ИП, чтобы исключить фиктивные сделки.
Рассматриваются меры по идентификации предпринимателей через Face ID. Дополнительно будут проверяться сведения, чтобы минимизировать риски регистрации на подставных лиц. В 2024 году уже выявлено более 1 тыс. таких компаний. Еще одна инициатива — запрет на регистрацию новых компаний в случаях, если учредитель уже имеет неактивное предприятие, имеет налоговую задолженность или допускал серьезные налоговые нарушения.
Отдельным инструментом работы по оцифровке финансовой сферы являются контрольно-кассовые аппараты. В 2024 году 39% контрольно-кассовых аппаратов (453 тыс. единиц) не пробивали чеки. В данном направлении прорабатывается ряд мер.
Важным шагом налогового администрирования с учетом растущего числа граждан, работающих на различных интернет-платформах, стало регулирование платформенной занятости. К примеру, в рамках пилотного проекта налогового администрирования по платформенной занятости «Яндекс Такси» с сентября 2024 года перечислил ИПН за водителей на сумму 378 млн тенге и порядка миллиарда тенге социальных платежей. Таким образом, налоги уплачиваются в бюджет напрямую, без обременения дополнительными процедурными вопросами. До конца первого квартала т.г. МФ планирует расширить действие проекта на более 30 платформ.
В ходе встречи эксперты активно высказывали мнения по действующему проекту предлагаемых реформ.