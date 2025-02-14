Бектенов обсудил с экспертами налоговую реформу и администрирование посредством цифровизации

Отмечено, что на сегодня уровень поступлений в Казахстане составляет порядка 20%, это доля в ВВП по поступлениям. Если сравнивать с другими странами, то в России данный показатель на уровне 42%, в развитых странах — больше 50%. Таким образом, отмечается недополучение значительных бюджетных ресурсов для финансирования государственных программ. При отсутствии реформ, по данным МНЭ РК, Национальный фонд при текущей динамике его использования к 2035−2036 годам будет истощен до минимума.