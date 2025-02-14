Губернатор наградил особо отличившихся жителей Калининградской области

В Калининградской области 57 человек получили награды из рук губернатора Алексея Беспрозванных. Отмечены специалисты из сферы культуры и спорта, социального сектора, промышленного производства, образования, АПК и др.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, государственных и ведомственных наград, среди которых оказались почетная грамота президента, грамоты Минсельхоза и благодарности, удостоены 13 человек.
В числе врученных наград были также ордена и медали «За заслуги перед Калининградской областью».
Поощряли и целые команды профессионалов. Так, за вклад в развитие культуры и искусства отметили коллектив областного музыкального театра.