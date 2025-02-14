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Губернатор наградил особо отличившихся жителей Калининградской области

Торжественную церемонию провели в правительстве региона.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области 57 человек получили награды из рук губернатора Алексея Беспрозванных. Отмечены специалисты из сферы культуры и спорта, социального сектора, промышленного производства, образования, АПК и др.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, государственных и ведомственных наград, среди которых оказались почетная грамота президента, грамоты Минсельхоза и благодарности, удостоены 13 человек.

В числе врученных наград были также ордена и медали «За заслуги перед Калининградской областью».

Поощряли и целые команды профессионалов. Так, за вклад в развитие культуры и искусства отметили коллектив областного музыкального театра.