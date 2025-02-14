Рустам Минниханов отметил огромный вклад челнинцев в развитие Татарстана

Минниханов подчеркнул, что город продолжает развиваться благодаря общим усилиям крупных предприятий и всех жителей. «В целом, Челны — вы большие молодцы! Мы гордимся вашими успехами. Конечно, благодаря КАМАЗу нас все знают во всем мире. Поэтому хотелось бы, чтобы Челны и КАМАЗ звучали позитивно, как всегда», — резюмировал руководитель республики.