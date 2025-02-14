В ПМР заявили о деградации переговорного процесса с Молдавией

По его словам, Тирасполь сейчас очень заинтересован в активизации финского председательства в ОБСЕ в этом году в процессе молдавско-приднестровского урегулирования. «Нам необходимо добиваться конкретных практических решений. Нам нужна динамика на разных уровнях переговорного процесса, и без планирования такой работы двигаться дальше очень сложно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сосредоточимся как раз на практическом измерении нашего взаимодействия… Мы обратили внимание на то, что глобальный контекст, он тоже влияет на ситуацию, в том числе в молдо-приднестровском взаимодействии. Соответственно, конечно же, наш процесс не может двигаться в отрыве от глобального контекста», — отметил Игнатьев.