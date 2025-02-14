В ПМР заявили о деградации переговорного процесса с Молдавией

«Обсудили текущую ситуацию переговорного процесса. К сожалению, ситуация деградирует. Вы знаете, что все проблемы, которые у нас за последние годы появились, они во многом обусловлены отсутствием нормального диалога и нормальных подходов со стороны Кишинева… Надеемся на то, что общими усилиями нам удастся как раз вернуть переговоры в нормальное русло», — сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона обратила особое внимание ОБСЕ на текущее положение дел, связанное с гуманитарно-энергетическим кризисом в Приднестровье.
По его словам, Тирасполь сейчас очень заинтересован в активизации финского председательства в ОБСЕ в этом году в процессе молдавско-приднестровского урегулирования. «Нам необходимо добиваться конкретных практических решений. Нам нужна динамика на разных уровнях переговорного процесса, и без планирования такой работы двигаться дальше очень сложно. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сосредоточимся как раз на практическом измерении нашего взаимодействия… Мы обратили внимание на то, что глобальный контекст, он тоже влияет на ситуацию, в том числе в молдо-приднестровском взаимодействии. Соответственно, конечно же, наш процесс не может двигаться в отрыве от глобального контекста», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.