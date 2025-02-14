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Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Чтобы университет эффективно развивался, требуется строительство современного кампуса мирового уровня. Проект этот есть, он достаточно хорошо проработан. Считаем, что университет может стать образовательным центром и для исторических территорий, и центром образования для стран Глобального Юга, учитывая, что иностранные студенты активно приезжают в Севастополь для обучения.

сказал Развожаев

Губернатор сообщил, что СевГУ готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Он попросил президента поддержать участие университета в этом конкурсе.

Владимир Путин инициативу Севастопольского госуниверситета поддержал, отметив важность реализации такого проекта.

«Считаю, что в Севастополе создать кампус было бы правильно. Обязательно с правительством поработаю, ну, и вы попробуйте вписаться в программу по строительству кампусов, программу, которая вам хорошо известна. Я поддержу», — сказал российский лидер.

Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Согласно этой программе, до 2030 года в стране должны появиться 25 кампусов, а к 2036 году их число должно вырасти до 40.

строительство