Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе

Чтобы университет эффективно развивался, требуется строительство современного кампуса мирового уровня. Проект этот есть, он достаточно хорошо проработан. Считаем, что университет может стать образовательным центром и для исторических территорий, и центром образования для стран Глобального Юга, учитывая, что иностранные студенты активно приезжают в Севастополь для обучения.
Губернатор сообщил, что СевГУ готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Он попросил президента поддержать участие университета в этом конкурсе.
Владимир Путин инициативу Севастопольского госуниверситета поддержал, отметив важность реализации такого проекта.
«Считаю, что в Севастополе создать кампус было бы правильно. Обязательно с правительством поработаю, ну, и вы попробуйте вписаться в программу по строительству кампусов, программу, которая вам хорошо известна. Я поддержу», — сказал российский лидер.
Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Согласно этой программе, до 2030 года в стране должны появиться 25 кампусов, а к 2036 году их число должно вырасти до 40.