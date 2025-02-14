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Шольц заявил о желании уйти из политики после отставки

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.

Источник: AP 2024

«Мой план А состоит в том, что я буду снова избран канцлером, почему я и здесь», — сказал Шольц на подкасте Jung & Naiv, после чего его спросили, будет ли пост канцлера его последней работой.

«Да. Я думаю, что это закончится позже, чем некоторые предполагают, но, с моей точки зрения, после этого не должно быть ничего другого. Мне выпала честь делать что-то для своей страны на протяжении многих лет, и я надеюсь, что смогу делать это еще долгое время, но после этого настанет время снова стать обычным гражданином», — ответил он.

Шольц также заявил, что для него является неприемлемым путь экс-канцлера Герхарда Шредера, который занимал различные должности после ухода с поста главы правительства.

Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля, причём, согласно всем опросам, шансы на победу у социал-демократов (СДПГ) Шольца крайне малы — его партия идёт третьей с рейтингом в районе 15%.