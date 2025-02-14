Глава кабмина Башкирии рассказал о планах сотрудничества с Китаем

«Этот документ, просуществовавший 30 лет, наглядно показывает, что и советское руководство понимало значимость и перспективность дальневосточной политики, хотя взаимоотношения наших стран переживали разные периоды», — отмечает башкирский премьер в своих соцсетях.
Китай является самым крупным иностранным партнёром Башкортостана. На КНР приходится почти четверть всего внешнеторгового оборота республики.
"Мы не собираемся снижать темпы сотрудничества. На ближайшее время намечен ряд интересных проектов. Вот только некоторые из них.
Инвестиции. Во время инвестсабантуя «Зауралье» в прошлом году наше НПП «Башкирус» и китайский производитель систем автоматического орошения Dayu Irrigation Group достигли предварительной договоренности о создании на территории ОЭЗ «Алга» предприятия по производству сельскохозяйственного оборудования. Есть также проект Цинъянской сельскохозяйственной компании «Чжиинда» по возможному запуску совместного производства грибов.
Экспорт. Увеличиваем экспортные поставки в Китай растительного, в том числе рапсового, масла. В прошлом году Чишминский маслоэкстракционный завод уже отправил в дружественную нам страну 10 тыс. тонн масла. В 2024 году также отправили в Китай три партии сухого молока общим весом 113 тонн, увеличиваем экспорт льна. Будем продолжать работу в этом направлении.
Наука и образование. Наш университет науки и технологий и университет Чанчжоу заключили договор о создании института, который будет рассчитан на обучение 3 тысяч студентов из Китая. Около 30% дисциплин ведущие ученые нашего вуза будут преподавать на английском языке. Пока планируется обучение по новым перспективным программам. Например, таким, как «Мехатроника и робототехника», — сообщил Андрей Назаров.