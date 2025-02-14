Глава кабмина Башкирии рассказал о планах сотрудничества с Китаем

Наука и образование. Наш университет науки и технологий и университет Чанчжоу заключили договор о создании института, который будет рассчитан на обучение 3 тысяч студентов из Китая. Около 30% дисциплин ведущие ученые нашего вуза будут преподавать на английском языке. Пока планируется обучение по новым перспективным программам. Например, таким, как «Мехатроника и робототехника», — сообщил Андрей Назаров.