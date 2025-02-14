В Молдавии осудили решение МИД закрыть Российский центр науки и культуры

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило в четверг, что в одностороннем порядке расторгло соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки (РЦНК) должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими.
«Это явная демонстрация политической шизофрении правящего в Молдове режима, которая может оказаться не только политическим, но и медицинским фактом. Причем тут обломки дронов и наука с культурой? Где здесь причинно-следственная связь? В РЦНК проводились поэтические и музыкальные вечера, реализовывались образовательные проекты», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компартии.
Отмечается, что за этим беспрецедентным шагом стоят куда более серьезные и глубокие геополитические мотивы.
«ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) — это партия войны. И она совершенно сознательно идет на максимальное обострение двухсторонних отношений с Москвой, повышает градус дипломатического противостояния… Война нужна им для того, чтобы продолжать пугать, обворовывать и обманывать народ, чтобы беспочвенно обвинять оппозицию, чтобы закрывать неугодные СМИ и сокращать поле демократии и гражданских прав», — поясняется в сообщении.
Решение молдавских властей осудили также и другие оппозиционные силы республики: Партия социалистов, депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, экс-премьеры Василий Тарлев и Влад Филат, а также Координационный совет российских соотечественников в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.