Мэр Омска рассказал о том, как идёт ремонт гимназии на 3-й Транспортной

По словам мэра Сергея Шелеста, чтобы сохранить тепло в здании, чердачное перекрытие дополнительно утеплят материалом из минеральной ваты на основе базальтовых пород. После завершения кровельных работ по периметру гимназии установят металлические водостоки. Это позволит эффективно отводить дождевую воду и защитит фундамент и фасад здания от разрушения.