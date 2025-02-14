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Мэр Омска рассказал о том, как идёт ремонт гимназии на 3-й Транспортной

Её собираются открыть к новому учебному году.

Источник: пресс-центр администрации города Омска

В Омске продолжается капитальный ремонт гимназии № 88, которая находится на улице 3-й Транспортной. Сейчас рабочие занимаются монтажом кровли — формируют стропильную систему из деревянных балок, обработанных огнезащитным составом.

По словам мэра Сергея Шелеста, чтобы сохранить тепло в здании, чердачное перекрытие дополнительно утеплят материалом из минеральной ваты на основе базальтовых пород. После завершения кровельных работ по периметру гимназии установят металлические водостоки. Это позволит эффективно отводить дождевую воду и защитит фундамент и фасад здания от разрушения.

Напомним, что гимназию № 88 буквально начали отстраивать с нуля в марте прошлого года. Полтора месяца назад готовность школы составляла 54%. Завершить проблемную стройку планируется к концу лета.