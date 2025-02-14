Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте

«Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности — ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью», — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.