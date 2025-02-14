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Украине никогда не обещали членство в НАТО, заявил Рютте

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине «никогда не обещали» членство в альянсе при заключении мирного соглашения, переговоры должны «сконцентрироваться на устойчивом мире».

Источник: Reuters

«Сейчас мы в основном обсуждаем Украину. Мы должны обеспечить ей лучшую позицию перед началом переговоров, в которых она будет участвовать… Это (вопрос о членстве в НАТО и гарантиях безопасности — ред.) будет частью мирного соглашения… Мы обсуждаем здесь лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир… но Украине никогда не обещали, что это будет частью», — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.

НАТО