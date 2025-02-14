Радий Хабиров рассказал о крупном турнире, который примет Уфа

Радий Хабиров поблагодарил руководство минспорта страны за помощь в проведении в Башкирии Всероссийской зимней спартакиады глухих «Мы вместе. Спорт» и поддержку других проектов. Он отметил, что в этом году Уфа примет еще один крупный турнир — первую зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.