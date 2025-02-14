Радий Хабиров рассказал о крупном турнире, который примет Уфа

Радий Хабиров поблагодарил руководство минспорта страны за помощь в проведении в Башкирии Всероссийской зимней спартакиады глухих «Мы вместе. Спорт» и поддержку других проектов. Он отметил, что в этом году Уфа примет еще один крупный турнир — первую зимнюю Спартакиаду стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
— Наш опыт, компетенции, хорошая спортивная инфраструктура в республике позволяют нам организовывать мероприятия такого высокого уровня, — написал глава региона и отметил, что такие соревнования популяризируют спорт высших достижений и дают возможность особенным спортсменам продемонстрировать настоящую силу духа и воли к победе.