Рустам Минниханов потребовал доработать проект горбольницы в Челнах

Глава Татарстана Рустам Минниханов пообещал мэру Набережных Челнов решить вопрос со строительством городской больницы № 5. Об этом стало известно на заседании горсовета.
Глава республики удивился масштабам, поручив пересмотреть проект медучреждения, поскольку в техзадании по площади описано почти пять больниц, а не одна. Речь также зашла о возможном строительстве центра проведения высокотехнологичных операций.
Новое здание горбольницы № 5 хотели построить к 400-летия Набережных Челнов. Для этого изъяли участок на улице Чулман площадью свыше 6 гектаров.
Ранее Рустам Минниханов также осмотрел выставку техники в Набережных Челнах.