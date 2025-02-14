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Рустам Минниханов потребовал доработать проект горбольницы в Челнах

Новое здание горбольницы № 5 планируют построить к 400-летию города.

Источник: пресс-служба Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов пообещал мэру Набережных Челнов решить вопрос со строительством городской больницы № 5. Об этом стало известно на заседании горсовета.

Глава республики удивился масштабам, поручив пересмотреть проект медучреждения, поскольку в техзадании по площади описано почти пять больниц, а не одна. Речь также зашла о возможном строительстве центра проведения высокотехнологичных операций.

Новое здание горбольницы № 5 хотели построить к 400-летия Набережных Челнов. Для этого изъяли участок на улице Чулман площадью свыше 6 гектаров.

Ранее Рустам Минниханов также осмотрел выставку техники в Набережных Челнах.

медицина