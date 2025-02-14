Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону

«Сделали акцент на том, что для работы этого формата и любых других взаимосвязанных форматов нет никаких объективных препятствий. Это все исключительно субъективные интерпретации, и пора уже заканчивать с этой инерцией в подходах, пора уже смотреть на ситуацию более широко и более объективно. Поэтому надеюсь на то, что все поймут этот контекст», — сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.