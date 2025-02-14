Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону

«Сделали акцент на том, что для работы этого формата и любых других взаимосвязанных форматов нет никаких объективных препятствий. Это все исключительно субъективные интерпретации, и пора уже заканчивать с этой инерцией в подходах, пора уже смотреть на ситуацию более широко и более объективно. Поэтому надеюсь на то, что все поймут этот контекст», — сказал Игнатьев по итогам встречи с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком.
Глава МИД ПМР также обратил внимание на то, что международные участники, включая ОБСЕ, имеют свой статус в процессе урегулирования исключительно в рамках параметров переговорного формата 5+2". По его словам, вне рамок данного формата нет ни посредников, ни наблюдателей.
«Никто из международных участников не заявил, что он считает формат “5+2” для себя недействующим, или он там официально заявил о выходе. Нет. Все присутствуют в этом формате, но большая часть участников не желают этот формат использовать для решения проблем. Мы же наоборот считаем, что только в рамках этого диалога мы можем добиться позитивных результатов», — отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.