Бизнес-омбудсмен Панферов возмутился продажей воинских наград на маркетплейсах

Муляжи воинских наград появились в продаже на маркетплейсах недавно. Так, медали «Доброволец СВО», «Жене участника СВО» и «Боевое братство» можно купить за 750 рублей. К некоторым наградам даже выдают удостоверения, куда можно вписать фамилию и имя.