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Бизнес-омбудсмен Панферов возмутился продажей воинских наград на маркетплейсах

Медали участников спецоперации продают дешево на маркетплейсах и сайтах с экипировкой.

Источник: wildberries

Бизнес-омбудсмена, бывшего комбата батальона «Вега» и создателя добровольческого отряда «БАРС-Орион» Андрея Панферова возмутила продажа воинских наград на маркетплейсе Wildberries и сайте Tactic Guru.

«Эти шоколадные медальки на руку мошенникам. Знающий человек отличит мишуру от настоящих боевых наград, а несведущие — нет», — цитирует «Прецедент» Панферова.

Муляжи воинских наград появились в продаже на маркетплейсах недавно. Так, медали «Доброволец СВО», «Жене участника СВО» и «Боевое братство» можно купить за 750 рублей. К некоторым наградам даже выдают удостоверения, куда можно вписать фамилию и имя.

Ранее на продажи фальшивых наград обратил внимание депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев. Он обратился к главе СКР Александру Бвстрыкину с просьбой запретить их продажу.

«Да, кто-то должен вмешаться, чтобы эту вакханалию прекратить. Во время военных конфликтов всегда появляется большое количество лжеучастников. Они цепляют на себя эти значки, вызывая доверие обывателей. А некоторые пользуются этим доверием в неблаговидных целях», — отметил Андрей Панферов.

Он также напомнил, что есть официальный перечень государственных и общественных наград. И только они имеют значение.

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