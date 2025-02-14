Дефицит кадров, демография, транспорт: Минниханов указал на «узкие места» в Челнах

Мое пожелание — чтобы было больше детей. Эти квартиры не только помогут обеспечить наших сотрудников, но и создадут уверенность в завтрашнем дне для их семей. Это, в свою очередь, позитивно скажется на демографической ситуации и даст людям уверенность в будущем, чтобы они могли планировать и заводить детей. Всех поздравляю с большим событием, своя квартира — это праздник.