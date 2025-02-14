Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РУз Александра Огородникова с министром здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.