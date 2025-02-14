Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

Участники встречи рассмотрели актуальное состояние и перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере медицины и здравоохранения.
В частности, обсудили изучение узбекской стороной передового белорусского опыта в области охраны материнства и детства, взаимодействие в фармацевтической отрасли, включая локализацию производства в Узбекистане белорусских лекарственных средств.
Речь также шла об открытии Центра регенеративной медицины в Ташкенте.
Особое внимание стороны уделили завершению белорусско-узбекского проекта по открытию в городе Ташкенте на базе Республиканского Центра по переливанию крови совместного Центра регенеративной медицины, предполагающего создание инновационного производства стволовых клеток.