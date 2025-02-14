Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Беларусь откроют Центр регенеративной медицины в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РУз Александра Огородникова с министром здравоохранения Узбекистана Асилбеком Худаяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Источник: МИД Беларуси

Участники встречи рассмотрели актуальное состояние и перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере медицины и здравоохранения.

В частности, обсудили изучение узбекской стороной передового белорусского опыта в области охраны материнства и детства, взаимодействие в фармацевтической отрасли, включая локализацию производства в Узбекистане белорусских лекарственных средств.

Речь также шла об открытии Центра регенеративной медицины в Ташкенте.

Особое внимание стороны уделили завершению белорусско-узбекского проекта по открытию в городе Ташкенте на базе Республиканского Центра по переливанию крови совместного Центра регенеративной медицины, предполагающего создание инновационного производства стволовых клеток.

подчеркнули в ведомстве
экономика
медицина