Эр-Рияд поддержал идею провести саммит Трампа и Путина в Саудовской Аравии

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению прочного мира между Россией и Украиной, которые прилагались им с начала украинского кризиса…» — говорится в официальном заявлении МИД Саудовской Аравии, опубликованном на странице в соцсети Х.