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Генсек НАТО отказался комментировать атаку на ЧАЭС

БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте категорически отказался комментировать в пятницу атаку дрона на Чернобыльскую атомную электростанцию, заявив, что у альянса нет информации.

Источник: © РИА Новости

«Я не буду это комментировать, мы об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, мы внимательно следим», — заявил он на просьбу западных журналистов прокомментировать эту атаку.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС — не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности.

НАТО