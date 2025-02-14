Нового начальника донского управления ФСИН представили Юрию Слюсарю

По видео-конференц-связи его представил директор ФСИН Аркадий Гостев, информирует сайт регионального правительства.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия органов власти и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Юрий Слюсарь поздравил нового руководителя управления с назначением и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
«Управление здесь большое. Всю важность и необходимость этой работы мы понимаем. Очень надеюсь на командную работу», — отметил глава региона.
Начальник ГУФСИН выразил готовность к активному взаимодействию с региональными властями.