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Нового начальника донского управления ФСИН представили Юрию Слюсарю

Ростовская область, 14 февраля 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с новым начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области Андреем Поляковым.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

По видео-конференц-связи его представил директор ФСИН Аркадий Гостев, информирует сайт регионального правительства.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия органов власти и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Юрий Слюсарь поздравил нового руководителя управления с назначением и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

«Управление здесь большое. Всю важность и необходимость этой работы мы понимаем. Очень надеюсь на командную работу», — отметил глава региона.

Начальник ГУФСИН выразил готовность к активному взаимодействию с региональными властями.