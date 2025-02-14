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Глава Екатеринбурга сообщил об устранении замечаний по Березовой роще

Мэр Екатеринбурга заставил застройщиков сместить забор в Березовой роще.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал предстоящую встречу с жителями Академического района для решения вопросов с Березовой рощей. Также он сообщил, что ситуация, в которой застройщик вышел за границу участка, разрешена.

— Выяснилось, что забор вышел за границу примерно на 16 метров. После выписанного предостережения застройщик устранил все замечания, — сообщает в своем telegram-канале Алексей Орлов. — Октябрьский районный суд постановил временно остановить любые работы в зеленой зоне. Запрет будет действовать, пока идет разбирательство.

Также он поблагодарил за своевременное реагирование сотрудников МВД и прокуратуры. А саму ситуацию с размещением забора на застраиваемой территории пообещал взять на контроль.

Напомним, что скандал вокруг Березовой рощи в Академическом начался с 11 февраля, когда началась вырубка деревьев. Активисты попытались помещать вырубке лесного массива. И некоторых из них пришлось отгонять газовым баллончиком.