Глава Пентагона: военное присутствие США в Европе не будет вечным

Министр обороны США отметил, что прогнозы происходящего на будущее через пять, 10 или 15 лет требуют основательной дискуссии, вести которую надо в соответствии с данными об общем уровне угроз, ситуации в Штатах, целей страны и способности европейских государств к самостоятельной мобилизации и защите, сообщает «Интерфакс».