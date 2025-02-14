Глава Пентагона: военное присутствие США в Европе не будет вечным

«Пришло время инвестировать, потому что вам не стоит предполагать, будто американское присутствие будет длиться вечно», — приводят слова Хегсета западные СМИ.
Министр обороны США отметил, что прогнозы происходящего на будущее через пять, 10 или 15 лет требуют основательной дискуссии, вести которую надо в соответствии с данными об общем уровне угроз, ситуации в Штатах, целей страны и способности европейских государств к самостоятельной мобилизации и защите, сообщает «Интерфакс».
В качестве примера для других стран Евросоюза Хегсет привел Польшу. На оборону в этой стране выделят в 2025 году 4,7% от ВВП.
Министр обороны Германии Борис Писториус 14 февраля заявил, что европейским государствам будет сложно заместить американский воинский контингент в случае его вывода. Как сообщает Bloomberg, Писториус накануне в разговоре с Хегсетом дал понять, что это нереально сделать в короткий срок, в частности, за один год.
Глава оборонного ведомства ФРГ предложил план по восполнению военного потенциала в случае ухода США с континента. Программу действий Писториуса одобрили как США, так и европейские союзники.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы предоставить Штатам возможность заняться выполнением задач в Восточной Азии.
В западных СМИ пишут, что только 23 из 32 стран Североатлантического альянса тратят на оборону 2% от ВВП, как того требуют решения НАТО.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться, чтобы партнеры по НАТО на оборонные цели выделяли не менее 5% от ВВП.