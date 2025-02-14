Фон дер Ляйен: принуждение Украины к невыгодной сделке ослабит и Европу, и США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что поражение Украины в конфликте с РФ ослабит как Европу, так и США. Об этом она сказала, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля. По ее мнению, Украину не следует склонять к заключению невыгодной сделки.