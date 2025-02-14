Захарова: Украина спланировала провокацию на ЧАЭС перед конференцией в Мюнхене

«Я не располагаю точной информацией, но не может быть и речи, чтобы [российские военные] наносили удары по инфраструктуре ядерной энергетики. Любые такие утверждения не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого, скорее всего, речь идет о провокации, чем не гнушается заниматься киевский режим», — заявил Песков.