Глава Ейска досрочно сложил полномочия

На повестке дня стояли два вопроса. Первый — отчёт главы Ейского городского поселения и администрации за 2024 год. Дмитрий Кияшко рассказал о приоритетах прошедшего года: улучшение инфраструктуры, в том числе инженерной и дорожной, поддержание чистоты и порядка, а также активное взаимодействие с жителями. Депутаты оценили работу главы Ейска и администрации как удовлетворительную.