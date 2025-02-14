Глава Ейска досрочно сложил полномочия

Заседание провёл Юрий Лукьянченко, председатель Совета Ейского городского поселения. В мероприятии также приняли участие Роман Бублик, руководитель муниципалитета, Олег Вяткин, председатель Совета МО Ейский район, и.о. заместителя ейского межрайонного прокурора Алексей Шаверов, руководители федеральных и краевых структур, представители силовых ведомств, а также руководители предприятий и учреждений города и жители Ейска.
На повестке дня стояли два вопроса. Первый — отчёт главы Ейского городского поселения и администрации за 2024 год. Дмитрий Кияшко рассказал о приоритетах прошедшего года: улучшение инфраструктуры, в том числе инженерной и дорожной, поддержание чистоты и порядка, а также активное взаимодействие с жителями. Депутаты оценили работу главы Ейска и администрации как удовлетворительную.
Юрий Лукьянченко зачитал заявление главы города о досрочном сложении полномочий, которое было принято депутатами единогласно, рассказали в пресс-службе городской администрации.