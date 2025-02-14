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Глава Ейска досрочно сложил полномочия

Глава города Ейска Дмитрий Кияшко объявил о своём решении на заседании, которое состоялось 14 февраля 2025 года.

Источник: пресс-служба администрации Ейского района

Заседание провёл Юрий Лукьянченко, председатель Совета Ейского городского поселения. В мероприятии также приняли участие Роман Бублик, руководитель муниципалитета, Олег Вяткин, председатель Совета МО Ейский район, и.о. заместителя ейского межрайонного прокурора Алексей Шаверов, руководители федеральных и краевых структур, представители силовых ведомств, а также руководители предприятий и учреждений города и жители Ейска.

На повестке дня стояли два вопроса. Первый — отчёт главы Ейского городского поселения и администрации за 2024 год. Дмитрий Кияшко рассказал о приоритетах прошедшего года: улучшение инфраструктуры, в том числе инженерной и дорожной, поддержание чистоты и порядка, а также активное взаимодействие с жителями. Депутаты оценили работу главы Ейска и администрации как удовлетворительную.

Юрий Лукьянченко зачитал заявление главы города о досрочном сложении полномочий, которое было принято депутатами единогласно, рассказали в пресс-службе городской администрации.