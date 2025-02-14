The Times: почему для встречи по Украине предложили Саудовскую Аравию

Когда в 2018 году, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкажди), многие мировые лидеры отвернулись от наследного принца, было два заметных исключения: Дональд Трамп и Владимир Путин. На конференции, состоявшейся через несколько недель после убийства, они открыто приветствовали саудовского лидера, а позже Трамп пояснил, что хотел защитить наследного принца, который потратил миллиарды долларов на американское оружие, говорится в статье.
В то время саудовский лидер де-факто считался безрассудным молодым человеком, который в течение трех лет втянул Саудовскую Аравию в разрушительную войну в Йемене, возглавил бойкот Катару, объявил дипломатическую войну Канаде и якобы удерживал в заложниках премьер-министра Ливана.
С тех пор многое изменилось. В последние годы каждый крупный банкир и инвестор считает долгом совершить паломничество в Саудовскую Аравию, надеясь на аудиенцию с принцем или одним из его помощников, которые ворочают миллиардами. Принц, как уверяют его помощники, стал старше и мудрее.
В последние два года Саудовская Аравия была ключевым посредником в обмене пленными между Россией и Украиной, а также заключенными между США и Россией. В течение нескольких недель российские официальные лица высказывали предположения, что королевство было бы идеальным местом для проведения саммита между двумя старыми друзьями принца Мухаммеда — Трампом и Путиным.
С этой целью рассматривались и ОАЭ, еще один близкий союзник США и России.
В 2023 году он пригласил Зеленского и представителей России на саммит Лиги арабских государств. К тому времени, как пишет The Times, Украина получила миллионы долларов саудовской помощи, в то время как саудовские инвесторы вложили сотни миллионов в российские акции.
Тот саммит стал демонстрацией мощи Саудовской Аравии, что вызвало раздражение у некоторых в США и в других арабских странах.
Это еще раз подтвердило объявление Трампа о проведении саммита с Путиным в королевстве.