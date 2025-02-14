The Times: почему для встречи по Украине предложили Саудовскую Аравию

Когда в 2018 году, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкажди), многие мировые лидеры отвернулись от наследного принца, было два заметных исключения: Дональд Трамп и Владимир Путин. На конференции, состоявшейся через несколько недель после убийства, они открыто приветствовали саудовского лидера, а позже Трамп пояснил, что хотел защитить наследного принца, который потратил миллиарды долларов на американское оружие, говорится в статье.