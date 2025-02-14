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The Times: почему для встречи по Украине предложили Саудовскую Аравию

Не так давно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман был изгоем, которого избегали на международной арене. Как ему удалось превратиться в одного из ключевых игроков в международной дипломатии, рассказывает The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Когда в 2018 году, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкажди), многие мировые лидеры отвернулись от наследного принца, было два заметных исключения: Дональд Трамп и Владимир Путин. На конференции, состоявшейся через несколько недель после убийства, они открыто приветствовали саудовского лидера, а позже Трамп пояснил, что хотел защитить наследного принца, который потратил миллиарды долларов на американское оружие, говорится в статье.

В то время саудовский лидер де-факто считался безрассудным молодым человеком, который в течение трех лет втянул Саудовскую Аравию в разрушительную войну в Йемене, возглавил бойкот Катару, объявил дипломатическую войну Канаде и якобы удерживал в заложниках премьер-министра Ливана.

С тех пор многое изменилось. В последние годы каждый крупный банкир и инвестор считает долгом совершить паломничество в Саудовскую Аравию, надеясь на аудиенцию с принцем или одним из его помощников, которые ворочают миллиардами. Принц, как уверяют его помощники, стал старше и мудрее.

Теперь он сосредоточен на реформировании некогда ультраконсервативного королевства, чтобы привлечь туризм и инвестиции, и одновременно превратить Саудовскую Аравию в глобальную дипломатическую державу, которая несет мир, а не войны.

В последние два года Саудовская Аравия была ключевым посредником в обмене пленными между Россией и Украиной, а также заключенными между США и Россией. В течение нескольких недель российские официальные лица высказывали предположения, что королевство было бы идеальным местом для проведения саммита между двумя старыми друзьями принца Мухаммеда — Трампом и Путиным.

С этой целью рассматривались и ОАЭ, еще один близкий союзник США и России.

Но, в отличие от ОАЭ, принцу Мухаммеду удалось наладить отношения и с Владимиром Зеленским.

В 2023 году он пригласил Зеленского и представителей России на саммит Лиги арабских государств. К тому времени, как пишет The Times, Украина получила миллионы долларов саудовской помощи, в то время как саудовские инвесторы вложили сотни миллионов в российские акции.

Тот саммит стал демонстрацией мощи Саудовской Аравии, что вызвало раздражение у некоторых в США и в других арабских странах.

Но для саудовцев то событие подчеркнуло их статус как нейтральной площадки для встреч мировых держав с целью урегулирования их разногласий.

Это еще раз подтвердило объявление Трампа о проведении саммита с Путиным в королевстве.

Трамп Дональд
Путин Владимир
дипломатия