Социолога Льва Гудкова признали иноагентом

Кроме того, сегодня Минюст обновил форму реестра иностранных агентов. В ведомстве заявили, что благодаря новым инструментам для работы с данными использовать реестр стало проще и удобнее. В частности, улучшены поиск и навигация — теперь найти нужную информацию можно посредством расширенного поиска и фильтрации записей.