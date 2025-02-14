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Социолога Льва Гудкова признали иноагентом

В России расширили список иностранных агентов, включив в него социолога Льва Гудкова и ряд других граждан. Информация об этом появилась на сайте Минюста РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, Гудков распространял информацию от других иноагентов, фейки про российские власти, выступал против СВО, а также является сотрудником организации, которая включена в список иностранных агентов.

Помимо ученого, в перечень включили бывшего советника российской миссии в Женеве Бориса Бондарева, блогера Алексея Кунгурова, а также журналистов Никиту Парменова и Сергея Ауслендера.

Кроме того, сегодня Минюст обновил форму реестра иностранных агентов. В ведомстве заявили, что благодаря новым инструментам для работы с данными использовать реестр стало проще и удобнее. В частности, улучшены поиск и навигация — теперь найти нужную информацию можно посредством расширенного поиска и фильтрации записей.

Ранее в Казахстане призвали принять закон об иноагентах.