Мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку

Как ранее говорили источники «Ъ», Шапошников может перейти на работу в Москву. Перспектива карьерного роста возникла после поступления градоначальника на первый поток президентской программы «Время героев», цель которой сформировать из участников специальной военной операции (СВО) «новую элиту». По данным источников «Ъ», новая должность Шапошникова может быть связана с фондом «Защитники Отечества».