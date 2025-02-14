Мэр Воркуты Ярослав Шапошников ушел в отставку

Как ранее говорили источники «Ъ», Шапошников может перейти на работу в Москву. Перспектива карьерного роста возникла после поступления градоначальника на первый поток президентской программы «Время героев», цель которой сформировать из участников специальной военной операции (СВО) «новую элиту». По данным источников «Ъ», новая должность Шапошникова может быть связана с фондом «Защитники Отечества».
Ярослав Шапошников занял пост руководителя администрации Воркуты в 2021 году. С июля 2023-го по июль 2024-го градоначальник принимал участие в СВО, после чего вернулся на муниципальную службу.
Исполнять полномочия до избрания нового мэра Воркуты будет его заместитель Леонид Сметанин. Конкурс на замещение вакансии будет проведен уже осенью, поскольку в сентябре истекают полномочия текущего созыва горсовета.