Экс-глава Минюста Молдавии призвал расследовать деятельность USAID

«С учетом того, что мы были пронизаны определенными фондами, использованными в политических интересах, фондами, которые использовались для косвенного финансирования политических партий на территории Молдавии, это означает, что сегодня мы должны инициировать определенные законодательные процедуры для укрепления и защиты нашего пространства, и не допустить, чтобы определенные партии финансировались на территории Молдавии через иностранные фонды, через USAID», — подчеркнул он.