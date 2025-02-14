Страны НАТО создадут на Балтике новую миссию патрулирования Navy Policing

Об этом, согласно статье , заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе. Он напомнил, что с такой инициативой выступило польское правительство несколько недель назад.

Во время специального саммита глав правительств стран Северной Европы и Балтии в Стокгольме премьер-министр Польши Дональд Туск представил проект создания совместных миссий, или так называемой военно-морской полиции в Балтийском море.

Необходимость создания такого формата была подтверждена в январе на саммите в Хельсинки.

Косиняк-Камыш добавил, что в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе договорились о том, что в защите критически важной подводной инфраструктуры в Балтике будут участвовать Франция и Бельгия, которые не граничат с Балтийским морем.