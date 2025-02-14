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Страны НАТО создадут на Балтике новую миссию патрулирования Navy Policing

Страны НАТО договорились о создании Navy Policing — миссии патрулирования Балтийского моря по образцу миссии Air Policing, передает TVP.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом, согласно статье, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе. Он напомнил, что с такой инициативой выступило польское правительство несколько недель назад.

Во время специального саммита глав правительств стран Северной Европы и Балтии в Стокгольме премьер-министр Польши Дональд Туск представил проект создания совместных миссий, или так называемой военно-морской полиции в Балтийском море.

Необходимость создания такого формата была подтверждена в январе на саммите в Хельсинки.

Косиняк-Камыш добавил, что в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе договорились о том, что в защите критически важной подводной инфраструктуры в Балтике будут участвовать Франция и Бельгия, которые не граничат с Балтийским морем.

Основная задача миссии будет заключаться в предотвращении инцидентов, связанных с обрывом кабелей. За последние месяцы подобные ситуации неоднократно возникали в Балтийском море.

Кроме того, странам НАТО, по словам польского министра обороны, предстоит согласовать алгоритм действий в подобных ситуациях и унифицировать законодательство стран-участниц.

НАТО