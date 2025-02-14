Страны НАТО создадут на Балтике новую миссию патрулирования Navy Policing

Об этом, согласно статье, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Брюсселе. Он напомнил, что с такой инициативой выступило польское правительство несколько недель назад.
Необходимость создания такого формата была подтверждена в январе на саммите в Хельсинки.
Основная задача миссии будет заключаться в предотвращении инцидентов, связанных с обрывом кабелей. За последние месяцы подобные ситуации неоднократно возникали в Балтийском море.
Кроме того, странам НАТО, по словам польского министра обороны, предстоит согласовать алгоритм действий в подобных ситуациях и унифицировать законодательство стран-участниц.