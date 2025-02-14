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Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал «неудивительным» то, что президент США Дональд Трамп захотел провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: AP 2024

«Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров», — сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее замглавы британского минобороны Мария Игл после разговора Путина и Трампа заявила, что Лондон не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам.

Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

Путин Владимир
Трамп Дональд