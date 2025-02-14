Глава МИД Британии прокомментировал разговор Путина и Трампа

«Неудивительно, что Дональд Трамп хотел поговорить с Владимиром Путиным и действительно хотел поговорить с Владимиром Зеленским, однако на настоящий момент это только разговоры. Мы еще достаточно далеки от мира, достигнутого путем переговоров», — сказал Лэмми агентству Рейтер на полях Мюнхенской конференции по безопасности.