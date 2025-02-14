Зеленский исключил подписание мирного соглашения в Мюнхене

«Многие немецкие политики и лично [канцлер Германии Олаф] Шольц выступили за то, чтобы переговоров с Россией по Украине без участия европейских стран не было. Даже если бы какие-то контакты в Мюнхене и состоялись, я сильно сомневаюсь, что они были бы продуктивными, судя по тому, как уперлись украинцы с европейцами», — сказал Федоров.