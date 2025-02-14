Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Трамп пытается добиться прочного урегулирования на Украине

Трамп пытается добиться прочного урегулирования на Украине, чтобы конфликт вновь не вспыхнул через пару лет Вэнс.

Источник: AP 2024

«И главным образом цель, как ее обозначил президент Трамп, заключается в следующем: мы хотим, чтобы война завершилась, чтобы убийства прекратились», — сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Но мы хотим достичь прочного, долгосрочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через пару лет», — заявил Вэнс.