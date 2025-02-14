Вэнс: Трамп пытается добиться прочного урегулирования на Украине

«И главным образом цель, как ее обозначил президент Трамп, заключается в следующем: мы хотим, чтобы война завершилась, чтобы убийства прекратились», — сказал он в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Но мы хотим достичь прочного, долгосрочного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе через пару лет», — заявил Вэнс.