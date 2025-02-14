Кремль назвал провокацией Киева удар по Чернобыльской АЭС, которая расположена в 11 километрах от границы Беларуси

Ранее в МАГАТЭ заявили, что в ночь на 14 февраля примерно в 01:50, специалисты агентства, находящиеся на Чернобыльской АЭС, расположенной в 11 км от Беларуси, услышали взрыв, который донесся со стороны нового саркофага, укрывающий аварийный — четвертый блок станции, после чего начался пожар. Огонь быстро потушили прибывшие на место пожарные. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что причиной взрыва стал беспилотник, врезавшийся в крышу ЧАЭС.