Кремль назвал провокацией Киева удар по Чернобыльской АЭС, которая расположена в 11 километрах от границы Беларуси

Кремль назвал провокацией Киева удар по ЧАЭС за 11 км от границы Беларуси. Об этом журналистам ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности», — сказал Дмитрий Песков.
Так же пресс-секретарь Владимира Путина назвал случившееся подтасовкой со стороны украинских властей, которые они не гнушаются иногда устраивать.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что в ночь на 14 февраля примерно в 01:50, специалисты агентства, находящиеся на Чернобыльской АЭС, расположенной в 11 км от Беларуси, услышали взрыв, который донесся со стороны нового саркофага, укрывающий аварийный — четвертый блок станции, после чего начался пожар. Огонь быстро потушили прибывшие на место пожарные. Сотрудникам МАГАТЭ сообщили, что причиной взрыва стал беспилотник, врезавшийся в крышу ЧАЭС.
«На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки защитного сооружения. Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией», — цитирует РИА Новости заявление агентства.
Ранее мы сообщали, что синоптики сказали белорусам про самые морозные ночи 16 — 19 февраля и устойчивое тепло с Европы к 24 февраля.
Также водитель в Минске по невнимательности врезался в опору моста.