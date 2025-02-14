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Вице-президент США опроверг свои слова о возможности отправки военных США на Украину

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что издание The Wall Street Jounral неправильно трактовало его слова о возможности отправки военных США на Украину. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: Shutterstock

Чиновник подчеркнул, что эта ситуация абсурдна. По его словам, американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность.

«А эта война — только между Россией и Украиной», — подчеркнул Вэнс.

Ранее Вэнс напомнил о важности диалога России и Украины для разрешения конфликта. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик отметил, что странам необходимо ответственно подойти к разрешению украинского кризиса. Вэнс назвал начало диалога задачей высокопоставленных американских делегатов, которые прибыли на Мюнхинскую конференцию.