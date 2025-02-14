Зеленский: вместо НАТО Украине нужны оружие и армия

«Возникал вопрос о готовности принять европейский контингент. Я ответил, что мы готовы к контингенту, состоящему даже только из украинцев. Главное, какое будет оснащение? Если у нас есть 150−160 самолетов F-16 и более 25 систем Patriot, то зачем нам команды от США или европейских стран?» — сказал Зеленский.