Глава МИД Германии ответила на идею Трампа вернуть Россию в G7

Инициативы Трампа по возвращению России и ранее не находили поддержки среди других участников G7. Лидеры других стран клуба, таких как Франция, Канада и Германия, отвергали предложение. «Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И ее продолжающееся неуважение к международным правилам и нормам, выставляемое напоказ, — причина, по которой она остается за пределами G7. И она продолжит там оставаться», — говорил в 2020 году премьер Канады Джастин Трюдо.