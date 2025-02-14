Белый дом выпустил валентинку с Трампом и стихом о депортации

В итоге обе страны пошли на уступки. Reuters сообщал, что Богота сначала не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек. Однако после заявления о пошлинах страна «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек», отмечали в Белом доме.