Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан

«Сейчас я пытаюсь найти способ, как мы можем иметь хорошие отношения с США, чтобы заключить некоторые сделки по экономике, насколько это возможно. Мы работаем над этим и пытаемся создать экономическую политику, которая сделает Венгрию успешной вне зависимости от того, будет Евросоюз существовать или не будет», — сказал Орбан.
По его словам, если крупные страны ЕС в течение трех-четырех лет не придумают новую экономическую стратегию и не заключат экономическую сделку с США, то экономика сообщества сильно пострадает от американских таможенных пошлин, а сам ЕС в перспективе может распасться.
«Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы… Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества», — отметил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.