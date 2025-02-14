Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан

«Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы… Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества», — отметил венгерский премьер.