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ХАМАС учтет просьбу об освобождении из Газы россиянина Максима Харкина

Движение пока нераскрывает информацию о заложниках, входящих во второй этап сделки.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС намерено учитывать обращение России об освобождении уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа в ходе реализации второго этапа соглашения о прекращении огня с Израилем.

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя политбюро организации Муса Абу Марзук.

По его словам, российская сторона действительно выступила с соответствующей просьбой, и ХАМАС отнесся к ней с уважением. Однако на данный момент раскрытие информации о заложниках, которые могут быть включены во второй этап сделки, невозможно.

Абу Марзук уточнил, что переговоры по этому вопросу начнутся на следующей неделе при условии, что израильская делегация прибудет в Доху. Он также подчеркнул, что запрос Москвы будет обязательно принят во внимание после завершения переговорного процесса.