ХАМАС учтет просьбу об освобождении из Газы россиянина Максима Харкина

Палестинское движение ХАМАС намерено учитывать обращение России об освобождении уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа в ходе реализации второго этапа соглашения о прекращении огня с Израилем.
Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя политбюро организации Муса Абу Марзук.
По его словам, российская сторона действительно выступила с соответствующей просьбой, и ХАМАС отнесся к ней с уважением. Однако на данный момент раскрытие информации о заложниках, которые могут быть включены во второй этап сделки, невозможно.
Абу Марзук уточнил, что переговоры по этому вопросу начнутся на следующей неделе при условии, что израильская делегация прибудет в Доху. Он также подчеркнул, что запрос Москвы будет обязательно принят во внимание после завершения переговорного процесса.