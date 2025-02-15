Новости СВО. ВСУ попали в тиски под Двуречной, ВС РФ освободили Зелёное Поле, США грозят новой войной, 15 февраля

Это даёт надежду, что все разговоры о каких-то серьёзных уступках по Украине не более чем слухи. Юрий Ушаков хорошо знает американцев, как и они его. 10 лет он отработал послом России в США. Сергей Нарышкин по долгу службы знает реальную ситуацию в Вашингтоне, поэтому у переговорщиков не получится заговорить зубы представителям России. Bloomberg отмечает, что директор СВР — доверенное лицо Владимира Путина, с которым он работает больше 40 лет. Их они назвали «командой тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров с высокими ставками».