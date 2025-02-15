Белый дом лишил журналистов агентства AP доступа в Овальный кабинет

По его мнению, решение руководства AP «сеет рознь». Бадович также подчеркнул, что первая поправка к Конституции США о свободе слова «не гарантирует (журналистам) привилегии по беспрепятственному доступу» в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. При этом журналисты данного агентства сохранят пропуска на территорию Белого дома.