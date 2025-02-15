Белый дом опубликовал валентинку с Трампом и главой погранслужбы Хоманом

Напомним, что после прихода к власти Дональда Трампа в США была развернута масштабная кампания по депортации нелегальных мигрантов. Томас Хоман, работавший в администрации Барака Обамы и позднее при Трампе, активно поддерживает ужесточение иммиграционной политики, выступая против городов-убежищ и за разлучение детей с родителями как меры сдерживания незаконного въезда в страну.