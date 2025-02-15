Белый дом опубликовал валентинку с Трампом и главой погранслужбы Хоманом

Белый дом необычным образом поздравил подписчиков своего официального канала в сети X* с Днем святого Валентина.
В аккаунте The White House была опубликована розовая открытка с изображением красных сердечек, а также портретами бывшего президента США Дональда Трампа и главы пограничной службы Томаса Дугласа Хомана.
Поздравление сопровождалось шуточным четверостишием:
"Розы красные,
Фиалки синие,
Приезжайте сюда нелегально —.
И мы вас депортируем".
Напомним, что после прихода к власти Дональда Трампа в США была развернута масштабная кампания по депортации нелегальных мигрантов. Томас Хоман, работавший в администрации Барака Обамы и позднее при Трампе, активно поддерживает ужесточение иммиграционной политики, выступая против городов-убежищ и за разлучение детей с родителями как меры сдерживания незаконного въезда в страну.
Ранее стало известно, что с 20 января по 6 февраля правительство США депортировало в Мексику 10 964 человек, среди которых 2539 были гражданами других стран. Эта цифра в 2,5 раза превышает средние показатели депортации за 2024 год.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.