Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с АдГ

Канцлер объяснил подобное поведение нацистским прошлым Германии.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который раскритиковал отказ сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Шольц объяснил такую позицию историческим опытом страны, связанным с нацистским прошлым.

В своем заявлении, опубликованном в сети X*, он подчеркнул, что не принимает высказывания американского политика, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Шольца, демократические силы Германии, исходя из уроков национал-социализма, достигли общего согласия о создании своего рода «защитного барьера» против крайне правых партий.

Ранее политический деятель Сара Вагенкнехт заявила, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель является «матерью» партии «Альтернатива для Германии».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.