Шольц отверг упреки Вэнса в отказе от сотрудничества с АдГ

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг критику вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который раскритиковал отказ сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Шольц объяснил такую позицию историческим опытом страны, связанным с нацистским прошлым.
В своем заявлении, опубликованном в сети X*, он подчеркнул, что не принимает высказывания американского политика, сделанные на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Шольца, демократические силы Германии, исходя из уроков национал-социализма, достигли общего согласия о создании своего рода «защитного барьера» против крайне правых партий.
Ранее политический деятель Сара Вагенкнехт заявила, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель является «матерью» партии «Альтернатива для Германии».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.