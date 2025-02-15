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Посол Беларуси обсудил с главой Медиакомпании СГ реформирование союзных СМИ

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник встретился с директором автономной некоммерческой организации «Медиакомпания Союзного государства» Екатериной Абрамовой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Источник: Посольство Беларуси в России

«Обсудили актуальные вопросы реформирования союзных СМИ, обменялись мнениями о перспективах развития соответствующего телеканала. Отдельно рассмотрели проблемы трансформации ТРО Союза и интеграции в медиакомпанию союзных печатных изданий», — отметили в пресс-службе.

Александр Рогожник и Екатерина Абрамова условились поддерживать рабочее взаимодействие в целях оперативного и эффективного решения задач, поставленных перед союзным медиахолдингом на заседаниях Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства.

Александр Рогожник также поздравил Екатерину Абрамову с назначением на ответственную должность, пожелал успехов в процессе создания союзного медиахолдинга.