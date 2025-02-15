Страны Прибалтики разорвали связь с энергосистемой России 8 февраля, и уже 12 числа цена на электричество на бирже возросла в три раза. В январе один мегаватт/час стоил €146, теперь — €483. В итоге местные жители начали скупать свечи, генераторы, одеяла и тёплые вещи, опасаясь дальнейшего подорожания.
Как сообщал Life.ru, страны Прибалтики использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. Из БРЭЛЛ европейцы вышли, чтобы повысить «энергетическую безопасность». Синхронизация с европейской системой состоялась 10 февраля. По случаю торжества, президент Литвы Гитанас Науседа даже простился с «Россией и Лениным».