Захарова: виновные в атаке ВСУ на группу Первого канала понесут наказание

В опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии Захарова обратилась к правительствам иностранных государств с призывом осудить действия ВСУ, направленные против мирного населения и работников СМИ. Особое внимание она обратила на роль профильных международных структур, включая ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, потребовав от них немедленной реакции и официального осуждения случившегося.