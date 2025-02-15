Захарова: виновные в атаке ВСУ на группу Первого канала понесут наказание

Москва призывает мировое сообщество и международные организации дать четкую оценку атаке Киева на съемочную группу Первого канала и осудить нападение на российских журналистов.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание.
В опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии Захарова обратилась к правительствам иностранных государств с призывом осудить действия ВСУ, направленные против мирного населения и работников СМИ. Особое внимание она обратила на роль профильных международных структур, включая ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, потребовав от них немедленной реакции и официального осуждения случившегося.
По ее словам, такие атаки стали частью системной политики Киева по подавлению инакомыслия террористическими методами. Она подчеркнула, что бездействие международных организаций будет расценено как соучастие и поощрение новых преступлений украинских властей.
Захарова также напомнила, что нападение на сотрудников СМИ является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним. Она отметила, что прицельные удары по журналистам и военкорам направлены на сокрытие преступлений украинских силовиков против мирных граждан.
Напомним, оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения и был госпитализирован в Курскую областную больницу. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, его состояние оценивается как удовлетворительное, в ближайшее время он будет транспортирован в Москву.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в России возбудили уголовное дело после данных об атаке украинского дрона на съемочную группу Первого канала в Курской области.