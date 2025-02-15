Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу

В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.