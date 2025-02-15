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Американская армия прекратила прием трансгендеров на службу

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Армия США прекращает прием на службу трансгендеров, говорится в распространенном в соцсети Х ее заявлении.

Источник: © РИА Новости

«Армия США больше не будет принимать трансгендеров на военную службу, а также прекратит проведение или содействие процедурам, связанным со сменой пола для военнослужащих», — указано в публикации.

Подчеркивается, что решение вступает в силу незамедлительно.

В инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. По его словам, практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Американский лидер также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.

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