Сотрудничества не будет: В Германии заявили о неприемлемости возвращения России в G7

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмёрки» (G8) с участием России, назвав исключение страны из клуба ошибкой.
Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между лидером США и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США, а также о двусторонней встрече.