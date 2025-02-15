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Сотрудничества не будет: В Германии заявили о неприемлемости возвращения России в G7

Страны «Большой семёрки» (G7) закрыли двери для России. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Москвой невозможно, пока она не изменит свой курс. Об этом пишет агентство Reuters.

Источник: Life.ru

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмёрки» (G8) с участием России, назвав исключение страны из клуба ошибкой.

Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между лидером США и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США, а также о двусторонней встрече.