Сотрудничества не будет: В Германии заявили о неприемлемости возвращения России в G7

Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между лидером США и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США, а также о двусторонней встрече.