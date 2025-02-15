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Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием

Он возглавлял ОКР с 1992-го по 2001 год.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин лично поздравил с 90-летием почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, позвонив ему по телефону.

Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

Виталий Смирнов, родившийся 14 февраля 1935 года, имеет долгую и выдающуюся карьеру в спорте. Он руководил ОКР с 1992 по 2001 год, а с 1971 по 2015 год являлся членом Международного олимпийского комитета, в котором с 2016 года состоит в статусе почетного члена. В начале своей деятельности, с 1962 по 1972 год, занимал пост председателя Федерации водного поло СССР.

Ранее Владимир Путин направил поздравление Министерству иностранных дел в честь профессионального праздника — Дня дипломатического работника.