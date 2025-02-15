Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года

Отмечается, что подобный инцидент случился из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16, которая позволяет передавать информацию о местонахождении объектов в воздухе и помогает проводить совместные операции против врага более эффективно и безопасно.
«Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих от вражеских», — говорится в публикации.
В августе 2024 года генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. СМИ сообщали, что катастрофа произошла по ошибке пилота.