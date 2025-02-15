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Названа причина крушения F-16 ВСУ летом 2024 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. F-16 ВСУ мог потерпеть крушение летом 2024 года в результате дружественного огня, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Отмечается, что подобный инцидент случился из-за недостатка тактической сети обмена данными Link 16, которая позволяет передавать информацию о местонахождении объектов в воздухе и помогает проводить совместные операции против врага более эффективно и безопасно.

«Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземным силам ПВО отличать своих от вражеских», — говорится в публикации.

В августе 2024 года генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. СМИ сообщали, что катастрофа произошла по ошибке пилота.